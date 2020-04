Reportage

Pâques: à Jérusalem, les églises tentent de concilier confinement et célébrations

A Jérusalem, pour la première fois en plus d'un siècle, le Saint-Sépulcre sera fermé au public durant tout le week-end. REUTERS/Ammar Awad

Texte par : Guilhem Delteil Suivre

Les cérémonies religieuses de Pâques, fête célébrée ce dimanche par les églises latine et arménienne, sont perturbées cette année par le confinement imposé afin de lutter contre la propagation du coronavirus. A Jérusalem, le Saint-Sépulcre, lieu le plus important du christianisme qui abrite les sites où la tradition chrétienne place la crucifixion et la tombe de Jésus, est fermé au public.