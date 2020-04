Coronavirus: les résidents des Émirats arabes unis peuvent désormais se marier en un clic

Dubaï au temps du coronavirus. Government of Dubai Media Office /Handout via REUTERS

Texte par : Nicolas Keraudren

Alors que le confinement se fait de plus en plus strict aux Émirats arabes unis, de nombreuses démarches administratives peuvent à présent se faire en ligne. À Dubaï, par exemple, pas de papier pour les attestations de déplacement. Tout se fait sur un site internet dédié. Le tout en quelques minutes. Des mesures de dématérialisation qui visent à faciliter le quotidien des résidents et qui sont étendues à de nombreuses démarches comme les actes notariés par exemple. C‘est aussi le cas pour les mariages.