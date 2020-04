Un véhicule du Hezbollah détruit par un drone à la frontière syro-libanaise

La frontière entre la Syrie et le Liban, à Masnaa, ici en janvier 2015.

Un véhicule du Hezbollah a été détruit mercredi par un missile tiré par un drone à la frontière syro-libanaise. L’attaque, qui n’a pas été revendiquée ni commentée par le parti chiite libanais, n’a pas fait de victime.

Publicité Lire la suite

De notre correspondant à Beyrouth,

Le 4x4 venait juste de passer le poste-frontière de Masnaa à l’est du Liban et se trouvait en territoire syrien lorsqu’un premier missile, tiré par un drone, s’est abattu non loin du véhicule. Les occupants ont eu le temps de se mettre à l’abri avant que la cible ne soit détruite par un second projectile.

Selon des sources concordantes, le véhicule tout terrain transportait un cadre et plusieurs membres du Hezbollah du Liban vers la Syrie, où le parti chiite déploie plusieurs milliers de combattants aux côtés de l’armée syrienne.

L’attaque n’a pas été revendiquée et le Hezbollah s’est contenté de reprendre la version des médias officiels syriens, qui ont rapporté qu’un « véhicule civil » a été détruit par un missile. Mais le mode opératoire rappelle celui de l’armée israélienne, qui mène régulièrement des raids aériens contre des cibles du Hezbollah en Syrie.

La frappe de mercredi a été précédée, cette semaine, par un survol incessant pendant 48h de Beyrouth et de sa banlieue sud, un fief du Hezbollah, par des drones israéliens.

Le 4 avril, un responsable du Hezbollah, Ali Younès, en charge du dossier des agents étrangers et des espions, avait été assassiné sur une route du Liban-Sud, dans des circonstances non-élucidées. Son corps, criblé de balles et de coups de poignard, avait été retrouvé dans sa voiture sur le bord d’une route.

NewsletterAvec la Newsletter Quotidienne, retrouvez les infos à la une directement dans votre boite mail S'abonner