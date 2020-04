Arabie saoudite: la mort d'un citoyen opposé à un projet de MBS fait scandale

Accusé de terrorisme, Abdou Rahim Al Howaiti était opposé à un projet du prince héritier saoudien Mohammed ben Salman (image d'illustration) REUTERS/Jorge Silva

Texte par : RFI Suivre

C’est un nouveau scandale qui secoue l’Arabie saoudite, et qui rappelle à certains le meurtre de Jamal Khashoggi, ce journaliste et opposant assassiné par les autorités de son pays. Une affaire dans laquelle est mis en cause le prince héritier Mohamed ben Salman, dit MBS. Cette fois-ci, il s’agit d’un simple citoyen saoudien abattu par les forces de l’ordre car accusé de « terrorisme ». Sa mort soulève une vague d’indignation sur les réseaux sociaux du Royaume. Son seul tort : s’être opposé à un projet de MBS.