Coronavirus en Israël: le début d’une sortie de crise

En Israël, le nombre de nouveaux cas est en baisse, de même que le nombre de malades en réanimation. De nouvelles directives ont été annoncées, avec une série de mesures qui entrent en vigueur dès ce dimanche matin. Mais les ministères en Israël sont encore divisés sur la « stratégie de sortie » du confinement.

Avec notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul

Après une nuit de débat au sein du gouvernement, c’est le début du retour au travail. Les employés vont passer de 15% à 30% dans les entreprises, mais dans des conditions très strictes de distanciation.

Reprise dès ce dimanche matin du télé-enseignement après les vacances de Pâques, réouverture dans la semaine du système d’enseignement pour les enfants en situation de handicap... Les parents vont pouvoir s’organiser en groupes de trois familles pour assurer une garderie des enfants.

À partir de ce dimanche matin également, certains types de magasins vont rouvrir. Les centres commerciaux et les marchés, quant à eux, restent fermés. Les prières en plein air pourront désormais se faire en présence de 19 personnes, en respectant les gestes barrières.

Le débat se poursuit encore sur les activités sportives, mais elles pourront en principe se réaliser deux par deux, dans un périmètre de 500 mètres autour de la maison, bien que la police affirme ne pas pouvoir contrôler cette décision.

Autre décision : une amende de plus de 70 euros après avertissement pour non-port du masque dans les lieux publics.

Autre signe de la reprise, plusieurs manifestations sont prévues dès ce dimanche dans les villes israéliennes pour la défense de la démocratie.

Le premier cas de nouveau coronavirus a été signalé en Israël le 21 février dernier, et le pays de 9 millions d'habitants environ a depuis officiellement enregistré 13.107 cas, dont 158 décès. Selon les chiffres officiels, plus de 3.000 personnes hospitalisées sont guéries et ont pu rentrer chez elles.

