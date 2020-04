Déconfinement: en Israël, des cabines mobiles pour tester la population

Cette cabine mobile de dépistage du Covid-19 permet de réaliser des tests deux fois plus rapidement et hors milieu hospitalier. Il s’agit d’un prototype installé à Tel Aviv par la mutuelle Maccabi.

Israël a entamé dimanche 19 avril son déconfinement. Le pays a mis en place une politique de dépistage assez large pour les personnes présentant des symptômes du coronavirus, que ce soit dans les hôpitaux, à l'aide de stations « drive-in » ou, désormais, avec des cabines mobiles. Reportage à Tel-Aviv.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant en Israël, Guilhem Delteil

Dans sa cabine, Michael Attal est séparé des personnes venant se faire tester par une paroi vitrée. Ainsi protégé, nul besoin d’équipement spécifique pour le responsable de cette station de dépistage de la mutuelle Maccabi. À travers deux hublots, il peut placer les bras dans d’imposants gants en caoutchouc pour réaliser le test. Cette cabine permet un précieux gain de temps.

« Elle nous permet de réaliser des tests beaucoup plus efficacement qu’avant, assure Michael Attal. Cela nous prenait environ 8 minutes avec tout l’équipement blanc qu’on connaît. Là, les personnes sont invitées à venir et toutes les 4 ou 5 minutes, on peut faire un test. » Entre chaque patient, l’extérieur de la cabine peut être facilement désinfecté.

► À lire aussi : Coronavirus en Israël: le début d’une sortie de crise

Cette technologie répond ainsi aux critères d’hygiène essentiels et à un besoin du système de santé, juge le docteur Daniel Kuhn, l’un des concepteurs de ce projet : « Le dépistage dans les hôpitaux n’est fait que pour les cas critiques et les patients en état grave. Qu’en est-il du reste de la population qui a le virus ? Ceux qui ont des symptômes moins graves mais dont on doit savoir s’ils sont malades ou non pour pouvoir les isoler ? »

Actuellement, cette cabine est un prototype mais d’autres sont en cours de construction et seront installées dans les prochains jours en Israël. Certains pays ont aussi manifesté leur intérêt pour cette technologie.

NewsletterAvec la Newsletter Quotidienne, retrouvez les infos à la une directement dans votre boite mail S'abonner