Les Kurdes de Syrie inaugurent un premier hôpital destiné aux malades du coronavirus

Un premier décès lié au Covid-19 a été enregistré dans la région autonome du nord-est du pays. Les autorités kurdes tirent la sonnette d’alarme et affirment être sous équipées pour face à la pandémie d’autant que leur territoire abrite des dizaines de milliers de déplacés et aussi des détenus du groupe Etat islamique et leurs familles.

Le nouvel établissement de santé a été baptisé Hôpital Covid-19. 120 lits dans la ville de Hassaké, dans le nord-est syrien réservés exclusivement aux personnes atteinte du virus et présentant des difficultés respiratoires. « Le coronavirus fait rage dans les pays voisins, notamment la Turquie et l’Irak », explique le docteur Issa Delkech.

Alors ce responsable du Croissant Rouge kurde se prépare à affronter une propagation fulgurante du virus. Son constat est sans appel : les moyens dont disposent ses équipes de volontaires sont plus que dérisoires. « Dans le nord-est de la Syrie, nous avons environ onze camps de réfugiés et de déplacés. Vous vous imaginez la pression sur notre système de santé ? », déplore ce médecin qui regrette également l’absence d’aide qu’elle soit nationale via le régime de Damas, ou internationale via l’Organisation mondiale de la Santé.

Pourtant, rappelle-t-il, « le pays est en guerre depuis neuf ans et Daech a détruit presque toutes les infrastructures de santé dans l’est de la Syrie. » De plus les Kurdes doivent prendre en charge les familles des jihadistes étrangers, occidentaux, retenues actuellement dans le camp de Roj ou encore le plus important le camp d’Al-Hol qui compte à lui seul plus de 70 000 personnes.

