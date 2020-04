Inquiétude autour du sort de Rami Shaath, activiste emprisonné en Égypte

L'activiste égyptien Rami Shaath, posant pour une photo non datée.

Face à la pandémie de Covid-19, les appels se multiplient partout dans le monde pour demander la libération de prisonniers politiques parfois incarcérés dans des conditions qui les exposent à la contamination. Exemple, en Égypte, où le militant politique Rami Shaath est en détention préventive depuis 10 mois. Ses conditions de détentions se sont durcies et son horizon judiciaire s’est assombri.

Il y a quelques jours, le nom de Rami Shaath a été inscrit sur une liste de personnes considérées comme « terroriste » par les autorités égyptiennes. Début mars, les visites accordées à sa famille vivant en Égypte ont été brutalement interrompues. Plus aucune nouvelle du détenu alors que la menace du Covid-19 plane sur les prisons égyptiennes surpeuplées.

Ce qui inquiète Céline, l’épouse française de Rami Shaath. « Mon mari est donc détenu dans une cellule de à peu près 25m² avec 18 autres personnes, donc vous comprenez bien qu'il est impossible de pratiquer la distanciation sociale, explique-t-elle. Les conditions de détention sanitaires sont vraiment déplorables. Aujourd'hui, on n'a aucune information en fait sur ce qui se passe à l'intérieur parce que les visites ont été suspendues. Ça signifie le silence. Aujourd'hui, je ne sais pas comment mon mari va. Il pourrait aussi bien être malade que je n'en saurais rien. Et l'inverse est pareil, puisque nous aussi nous sommes à l'extérieur exposés au risque et c'est ça qui est terrible. »

Céline Lebrun-Shaath a elle-même été expulsée d’Égypte en juillet dernier au moment où son mari était arrêté. Depuis, elle n’a jamais pu lui rendre visite ni lui parler au téléphone.

Outre Rami Shaath, douze autres personnes ont été placées ces derniers jours sur la liste individus considérés comme « terroristes » et notamment l'ancien député Zyad al-Elaimy, figure de la révolution de 2011, tout comme Rami Shaath.

La Fédération internationale des droits de l’homme (FIDH), l'Organisation mondiale contre la torture (OMCT) et le Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS) dénoncent cette décision et condamnent « l'utilisation par les autorités de la lutte contre le terrorisme pour réduire au silence des militants pacifiques ».

