Liban: reprise des blocages malgré le confinement, de violents incidents

Au Liban, de violents incidents ont opposé jeudi les forces de l’ordre à des manifestants qui protestaient contre la chute vertigineuse de la livre libanaise face au dollar et la flambée des prix des produits de consommation, à un moment où le pays traverse une crise économique et financière sans précédent.

De notre correspondant à Beyrouth,

Après plusieurs semaines de répit dû à la crise sanitaire provoquée par le coronavirus et à l’essoufflement du mouvement de contestation, les manifestants ont de nouveau investi, jeudi, les rues au Liban.

De violents affrontements ont opposé l’armée libanaise à des dizaines de protestataires qui tentaient de bloquer une route dans la plaine orientale de la Békaa.

Toujours dans la même région, d’autres manifestants ont attaqué un barrage de la police et ont incendié une guérite. Débordés, les gendarmes ont dû abandonner leur position.

Des contestataires en colère ont par ailleurs fermé en plusieurs points l’autoroute qui longe le littoral libanais du nord au sud. Des routes ont également été coupées à l’intérieur de Beyrouth avec des pneus enflammés.

La montée de la colère a été provoquée par la chute vertigineuse de la livre libanaise, qui a perdu ces dernières 48 heures 25% de sa valeur face au dollar américain.

La dépréciation de la monnaie nationale se répercute sur les prix des produits de consommation, qui ont plus que doublé en quelques semaines. Le pouvoir d’achat s’érode et les conditions de vie se détériorent à grande vitesse, alors que le Liban traverse la pire crise économique et financière de son histoire.

