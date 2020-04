Coronavirus: à Ramallah, la vie reprend pour les courses du ramadan

Dans les Territoires palestiniens, l’heure est au ramadan, alors que le nombre de cas de coronavirus augmente encore. Jusqu'à présent, 484 personnes contaminées ont été recensées, dont 12 dans la Bande de Gaza. Mais alors que les autorités ont demandé des sorties a minima et que la Cisjordanie est toujours sous couvre-feu pour lutter contre la propagation du virus, les courses du ramadan restent essentielles et les rues de Ramallah connaissent l’animation des grands jours.

avec notre correspondante dans les Territoires palestiniens, Alice Froussard

Les rues de Ramallah ont retrouvés leur animation. Il y a même des embouteillages, disparus depuis plus d’un mois. Zakarya, livreur chez Taybeh Al Quds, approvisionne en fruits secs les magasins de la ville. À cette époque de l'année, il a l’habitude de courir partout. C'est beaucoup moins le cas ces jours-ci.

« Bien sûr que c’est différent, confie-t-il. Pour le ramadan, d’habitude, il y a une atmosphère spéciale. Mais pour le moment, elle n’est pas encore là car on n'a pas accès à tout, aux mosquées surtout. Et puis les gens ne peuvent pas sortir après l’iftar, la rupture du jeune. »

Les noix et les dattes de Zakarya partent vite, mais l’homme d’une cinquantaine d’année est sceptique. C'est seulement le début, précise-t-il.

Guirlandes lumineuses et couvre-feu

Pourtant, dans les rues de la ville où siège l’Autorité palestinienne, des marchands ambulant proposent des jus et des fruits. On peut acheter des guirlandes lumineuses, typiques du ramadan. Les gens sortent, nombreux, mais par nécessité, pour faire des courses, entre 10h et 17h, respect du couvre feu oblige. Rien à voir avec la morosité des derniers jours.

La boutique d’Amir, qui vend des sucreries, a repris vie elle aussi. « Nous, heureusement, on a fermé une semaine, mais on a pu rouvrir, explique-t-il. D’habitude, le vendredi, tout est fermé : les supermarchés, les marchands de fruits et légumes, tout... Mais pour le début du ramadan, l’Autorité Palestinienne a autorisé l’ouverture. Et on a tout prévu ! » s'exclame Amir, montrant son stock de masques, de gants et de désinfectant.

