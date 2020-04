Coronavirus: le plus important centre commercial de Dubaï rouvre ses portes

Parmi les pays arabes du Golfe, les Émirats arabes unis entament eux aussi leur déconfinement. À Dubaï, les résidents peuvent à présent circuler sans permis de déplacement. Les nombreuses boutiques et restaurants de l‘émirat ont été autorisés à rouvrir. Le célèbre Dubaï Mall, lui aussi. Mais pas à n‘importe à quelle condition.

Avec notre correspondant à Dubaï, Nicolas Keraudren

Dans le célèbre Dubaï Mall, le plus important centre commercial de l‘émirat, l‘ambiance est fantomatique. Seule une poignée de clients déambulent en effet dans des allées désertes.

Après plus d‘un mois de fermeture liée à l‘épidémie de coronavirus, l‘attraction touristique a de nouveau ouvert ses portes hier. Mais sa fréquentation reste limitée à 30% de sa capacité.

Nicole, une ressortissante russe de l‘émirat, se dit toutefois ravie de cette décision. « Je suis vraiment heureuse de cette décision car maintenant nous pouvons sortir de chez nous. Nous pouvons de nouveau nous sociabiliser. Pendant cette période, il est difficile pour nous de rester à la maison. Surtout quand vous êtes jeunes ».

La réouverture totale et complète du Dubaï Mall ne devrait pas se faire avant plusieurs semaines. Car aux Émirats arabes unis, le nombre de nouveaux cas positifs au Covid-19 est en constante progression tous les jours. Alors pour limiter les risques de contamination et aussi rassurer les clients, de nombreuses mesures ont été prises dans le centre commercial.

« Le centre commercial est peu fréquenté à l‘heure actuelle. Donc oui, je me sens en sécurité ici, explique Nicole. Et en plus, ils vérifient notre température lorsque nous rentrons à l‘intérieur. Tout le monde porte le masque. Donc oui, je me sens rassurée ».

Par ailleurs, l'entrée des enfants de 3 à 12 ans comme celle des personnes âgées de plus de 60 ans est toujours interdite.

