Annexion de la Cisjordanie: mises en garde avant la formation du gouvernement israélien

Un drapeau israélien sur le bord d'une route dans la Vallée du Jourdain, en Cisjordanie occupée, le 27 janvier 2020. AFP/Emmanuel Dunand

Texte par : Guilhem Delteil Suivre

Israël n’a pas encore de gouvernement, mais l’une des mesures au cœur de l’accord de coalition signé par Benyamin Netanyahu et Benny Gantz la semaine dernière suscite d’ores et déjà beaucoup de réactions sur la scène internationale. Le texte prévoit une possible annexion de nombreux pans de la Cisjordanie à partir du 1er juillet. Une perspective contre laquelle s’élèvent déjà plusieurs pays et organisations.