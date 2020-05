Israël: le nouveau gouvernement va prêter serment après de longues tractations

Ce devrait être là la fin de plus d’un an de crise politique en Israël qui a conduit à l’organisation de trois élections législatives successives. Un nouveau gouvernement devrait être présenté au Parlement ce jeudi et recevoir la confiance d’une majorité de députés. La séance de la Knesset est prévue en soirée et le vote vers 22h, heure locale. Un gouvernement d’union nationale qui a été compliqué à établir.

Publicité Lire la suite

De notre correspondant à Jérusalem,

Les contours de ce nouveau gouvernement étaient connus depuis le 20 avril, date de la signature d’un accord de coalition entre le Likoud et Bleu-Blanc. L’exécutif aura désormais deux têtes, deux Premiers ministres dits alternants, qui gouverneront 18 mois chacun. Et l’équipe sera la plus large de l’histoire du pays : 32 ministères dans un premier temps, répartis à parité stricte entre les deux camps.

Mais pendant plus de trois semaines, les tractations sont encore allées bon train. Bleu-Blanc a offert deux ministères, l’Economie et les Affaires sociales, au parti travailliste. Et son chef, Benny Gantz, a dû départager les candidats aux autres portefeuilles : la Défense pour lui, les Affaires étrangères pour son numéro deux Gabi Ashkenazi, la Justice et l’Education pour d’autres cadres de sa formation.

Mais c’est au sein du bloc de droite que les discussions ont été les plus âpres. Lui qui gouvernait jusque-là seul voit donc son nombre de ministères chuter. Et les mécontents sont nombreux. Benyamin Netanyahu a conservé le soutien des deux formations ultra-orthodoxe mais Yamina, la coalition de la droite nationaliste religieuse, elle, s’estime lésée et cet allié de Netanyahu ces dernières années va finalement entrer dans l’opposition.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne