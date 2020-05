Mike Pompeo à Jérusalem, entre convergences de vue et divergences

C’est sa première visite à l’étranger en près de deux mois en raison de la crise du Covid-19. Mike Pompeo est en Israël, ce mercredi. Le secrétaire d’Etat américain a rencontré le chef du gouvernement Benyamin Netanyahu et celui qui devrait devenir demain Premier ministre alternant, Benny Gantz. Une visite qui souligne les liens qui existent entre les deux pays, mais qui a laissé pointer tout de même de possibles divergences.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Jérusalem,

À chaque visite, dirigeants américains et israéliens ne manquent pas de manifester des marques d’amitié. Les deux pays mettent en avant leur entente et leurs convergences de vue sur l’Iran ou le conflit israélo-palestinien.

Benyamin Netanyahu l’a ainsi redit ce mercredi : « Nous sommes maintenant sur le point de former un gouvernement d’union nationale. Je pense que c’est une opportunité de promouvoir la paix et la sécurité sur la base de la compréhension commune que j’ai atteint avec le président Trump lors de ma dernière visite à Washington en janvier. »

Prenant la parole à son tour, Mike Pompeo n’a pas manqué non plus de souligner la force des liens entre les deux pays, tout en lançant une pique à la Chine : « Vous êtes un partenaire formidable, vous partagez les informations. Contrairement à d’autres pays qui cherchent à obscurcir et cacher ces informations. Et nous allons parler de ce pays aussi. »

Au pupitre, Benyamin Netanyahu a pris le compliment et rigolé de la remarque de Mike Pompeo. Mais les relations avec la Chine sont un sujet de dissension entre les deux pays. Les États-Unis pressent Israël de réduire ses contrats avec des entreprises chinoises. Quant à l’application du plan Trump, Mike Pompeo a simplement souligné qu’il reste du travail.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne