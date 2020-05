Israël: après 500 jours de crise, l'investiture du gouvernement encore reportée

Pour la première fois en 18 mois, Israël devait se doter ce jeudi 14 mai d’un gouvernement de plein exercice. Après trois élections législatives successives, les deux rivaux Benyamin Netanyahu et Benny Gantz ont signé un accord de partage du pouvoir. Le nouveau gouvernement devait prêter serment ce jeudi soir. Mais à la dernière minute, Benyamin Netanyahu a demandé un report de trois jours. Il se retrouve confronté à une petite rébellion au sein de son parti, le Likoud.

Avec notre correspondant à Jérusalem, Guilhem Delteil

Jamais Israël n’a eu de gouvernement aussi large que celui qui est en préparation : 36 ministres devraient être désignés. Mais contraint de partager le pouvoir, Benyamin Netanyahu doit tout de même gérer une raréfaction des postes : la moitié des ministères revient d’office à Bleu-Blanc et ses alliés.

Plusieurs cadres du Likoud ont ainsi exprimé ce jeudi leur mécontentement. Certaines figures du parti du chef du gouvernement se retrouvent sans portefeuille. D’autres héritent de ministères moins importants que ceux qu’elles occupaient. Et deux députés du Likoud avaient été jusqu’à annoncer qu’ils boycotteraient le vote de confiance.

Benyamin Netanyahu a finalement décidé d’appeler Benny Gantz et de lui demander de reporter la prestation de serment jusqu’à dimanche. Officiellement, le temps de remettre de l’ordre dans son parti. Le chef de file de Bleu-Blanc a accepté. Mais signe de la méfiance qui règne entre les deux hommes, il a retiré sa démission de la présidence du Parlement. Le poste lui donne une marge de manœuvre sur l’agenda des députés et des textes débattus. Et il entend le conserver jusqu’à la mise en place du nouveau gouvernement.

La loi israélienne accorde à Benyamin Netanyahu jusqu’à jeudi prochain pour que son gouvernement prête serment. Au-delà de cette date, de nouvelles élections seront automatiquement convoquées.

