Cisjordanie: les mises en garde se multiplient contre le plan d’annexion d’Israël

Des militants israéliens manifestent contre le plan d'annexion de pans de la Cisjordanie par Israël, devant la résidence de l'ambassadeur américain à Jérusalem, le 15 mai 2020, alors que les Palestiniens commémorent le 72e anniversaire de la Nakba. Emmanuel DUNAND / AFP

Texte par : RFI Suivre

Israël pourra-t-il annexer des pans de la Cisjordanie à partir du mois de juillet ? La mesure est évoquée dans l’accord de gouvernement signé entre Benyamin Netanyahu et Benny Gantz. Elle s’appuie sur le plan présenté par Donald Trump en janvier dernier pour tenter de mettre un terme au conflit israélo-palestinien. Mais les mises en garde se multiplient. Ce vendredi, le roi de Jordanie a prévenu d’un possible « conflit ». Et même l’allié américain d’Israël semble prendre ses distances.