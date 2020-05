Coronavirus: port du masque obligatoire au Qatar sous peine de grosses amendes

Photo prise dans un service de test au volant pour le coronavirus Covid-19 dans la capitale qatarienne Doha, le 7 mai 2020. KARIM JAAFAR / AFP

Port du masque obligatoire à partir de ce dimanche 17 mai au Qatar, sous peine de prison et d’une lourde amende. Une mesure de lutte contre la pandémie de coronavirus dans le petit émirat de la péninsule arabique, qui enregistre plus de 28 000 personnes positives et aumoins 14 morts.