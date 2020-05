Coronavirus: face à la pandémie, la Syrie manque de tout

Avec 58 cas déclarés et 3 décès dans les zones contrôlées par le gouvernement, la Syrie semble épargnée par la pandémie au coronavirus. Mais ces chiffres officiels ne reflètent pas forcément la réalité dans un pays qui manque de tout pour lutter efficacement contre la progression de la pandémie.

De notre correspondant dans la région,

Lorsque, le 4 mai, le président syrien Bachar el-Assad a exprimé sa crainte que l’allègement des mesures de confinement n’augmente les risques d’une « catastrophe » dans son pays, il ne croyait pas si bien dire. Car toutes les conditions sont réunies pour provoquer une véritable hécatombe et un dérèglement de l’ensemble des mécanismes économiques et sociaux si la pandémie venait à échapper à tout contrôle.

Pourtant, le nombre de cas confirmés reste étrangement bas, comparé à ce qui se passe partout ailleurs dans le monde. Dans les zones contrôlées par le gouvernement, on dénombre 58 personnes testées positives « seulement », dont 36 guérisons, et trois décès, selon les chiffres les plus récents.

Certes, les autorités syriennes ont réagi rapidement et ont pris des mesures strictes mais cela ne suffit pour expliquer ce bilan.

Au lendemain de l’annonce de la découverte du premier cas, le 22 mars, les autorités décident de fermer les postes frontières avec le Liban, interdisant le passage de toutes les personnes venant du voisin de l’ouest, y compris les ressortissants syriens.

« Seuls les camions pourront entrer en Syrie, sous réserve d'examens médicaux pratiqués sur tous les chauffeurs », précise un communiqué du ministère de l’Intérieur.

Des localités isolées à Damas

Les mesures préventives ont été durcies graduellement. Les écoles, les universités, les jardins publics, les restaurants et les lieux de loisirs ont été fermés fin mars. Début avril, tous les commerces et les magasins, à l’exception du secteur alimentaire et des pharmacies ont suivi. Puis un couvre-feu a été instauré de 18h à 6h, couplé à une interdiction des déplacements entre les provinces.

La majorité des cas confirmés proviennent de la province de Damas, notamment de Sit Zeinab, au sud de la capitale, un lieu saint visité par des milliers de pèlerins chiites venus d’Iran, du Liban et d’Irak.

Pour empêcher la progression de la maladie, les autorités ont isolé la localité et ordonné le confinement total de ses habitants. Des mesures similaires ont été prises dans deux villages du rif de Damas, où un cas a été découvert. Le gouvernement a aussi suspendu, à titre préventif et provisoire, l’enrôlement des jeunes appelés au service militaire.

Ces mesures extrêmes sont l’outil le plus efficace à la disposition des autorités d’un pays dont le secteur de la santé a été dévasté par neuf ans d’une guerre qui a fait des centaines de milliers de morts et des millions de déplacés, internes et externes.

Les hôpitaux manquent cruellement de tout. L’importation d’équipements médicaux est entravée par l’embargo décrété par les pays occidentaux, qui rend les transactions commerciales difficiles, car le secteur bancaire syrien est déconnecté du circuit international. Les commerçants syriens et les sociétés écrans dirigées par des hommes proches du pouvoir faisaient leurs affaires à partir de Beyrouth. Mais la crise qui frappe le Liban depuis plus de six mois a privé la Syrie de son poumon économique et la pénurie de dollar qu’il connait a considérablement tari les flux de billets verts qui l’alimentaient.

Les masques et les gels hydroalcooliques sont produits sur place en Syrie et en quantité suffisante. Un entrepreneur s’est même lancé dans la production d’hydroxychloroquine, préconisée par le professeur Didier Raoult pour traiter les malades du Covid-19. Mais le pays a un besoin criant de respirateurs. Et ce ne sont pas la dizaine d’appareils offerts par le pape François début mai et ceux qui ont été livrés par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qui permettront de pallier ce manque.

Très peu de tests de dépistage

Le nombre réduit de cas déclarés ne peut s’expliquer que par l’insuffisance des tests de dépistage. Entre 100 et 150 tests sont effectués quotidiennement, ce qui est largement inférieur à la moyenne nécessaire pour déterminer l’évolution de la maladie au sein de la population, qui compte près de 25 millions de personnes dont 18 millions dans les régions contrôlées par le gouvernement. En comparaison, au Liban, peuplé de près de 6 millions de personnes (en comptant les réfugiés syriens et palestiniens), quelque 1 000 tests PCR sont effectués tous les jours.

La reprise des combats à Idleb (nord-ouest) après une accalmie de plus de six semaines consécutive à une trêve négociée sous l’égide de la Turquie et de la Russie risque d’aggraver la situation et de rendre plus difficile la riposte au coronavirus. Des dizaines de soldats syriens ont été tués ou enlevés ces dix derniers jours lors d’attaques menées par le groupe jihadiste Hurras al-Din. Les troupes gouvernementales ont repris leurs bombardements des zones contrôlées par cette faction proche d’al-Qaïda, qui compte quelque 1 800 combattants.

La crise économique reste le défi le plus important du gouvernement syrien. Les conditions de vie de la population, dont plus de 80 % vivent sous le seuil de la pauvreté, se sont détériorées en raison des mesures de confinement et l’arrêt d’une grande partie de l’activité de production. La dépréciation de la monnaie nationale face au dollar accentue l’érosion du pouvoir d’achat des Syriens.

La sécurité alimentaire menacée

Selon un rapport de l’Organisation des Nations unies pour l’agriculture et l’alimentation (FAO), la Syrie fait partie des dix pays souffrant le plus de l’insécurité alimentaire en 2019. La production de blé, qui s’élevait en moyenne à 4,1 millions de tonnes avant 2011 est tombée à 2,2 millions de tonnes en 2019.

De plus, une grande partie des superficies plantées se trouvent au nord-est de la Syrie, dans les régions contrôlées par l’administration autonome mise en place par les forces kurdes, soutenues et protégées par l’armée américaine.

La semaine dernière, le gouvernement syrien a décidé de simplifier les formalités administratives et d’augmenter le prix de la tonne de blé pour encourager les cultivateurs à vendre leurs productions au pouvoir central de Damas plutôt qu’à l’administration autonome.

La réouverture progressive du pays a commencé le 29 avril. Cela ne signifie pas, toutefois, que la bataille contre le coronavirus est gagnée. « Bien que les chiffres soient limités, cela ne veut pas dire qu'ils ne vont pas exploser soudainement en quelques jours, voire quelques semaines », a prévenu Bachar el-Assad lors d’une allocution devant les membres du comité gouvernemental chargé de la riposte à la pandémie.

Les autorités ont appelé la population à la vigilance et au respect de la distanciation sociale malgré la levée partielle et graduelle du confinement. Mais elles auront du mal à se faire entendre. « Le marché aux légumes était bondé aujourd’hui (19 mai), déclare à RFI Ziad, un habitant de la ville côtière de Tartous joint par téléphone. À l’approche de l’Aïd, les gens sont descendus de leurs villages pour vendre leur production ou pour s’approvisionner. Le masque est un luxe ou un détail superflu pour nombre d’entre eux. Mourir fauché par un obus, le ventre vide ou du corona c’est kif-kif », conclut-il.

