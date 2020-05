Coronavirus: hausse inquiétante du nombre de cas dans la bande de Gaza

Depuis le début de la pandémie de coronavirus, la bande de Gaza était plutôt épargnée. Le Hamas avait même assoupli les mesures autorisant l’ouverture des restaurants et des cafés depuis le début de ramadan. Mais ces derniers jours, la situation a changé : 35 nouveaux cas ont été signalés, dont 25 ce jeudi.

De notre correspondante à Ramallah,

À Gaza, les cafés, les restaurants avaient déjà retrouvé leurs clients. Puis, pour les prières de ce dernier vendredi de ramadan, les mosquées ont rouvert. Il y a toujours des précautions à suivre : chacun doit apporter son propre tapis et respecter les distances de sécurité.

Mais en ville, la vie continue presque comme avant. « Tout est absolument normal, explique Nizar, un habitant. Les gens se baladent, ils sortent de chez eux et ne font pas vraiment attention. »

Pourtant, cette semaine, le nombre de personnes atteintes du coronavirus dans l’enclave côtière a plus que doublé. En cause ? Le retour de résidents qui étaient bloqués à l’étranger. Environ 1 500 d’entre eux ont été autorisés à passer via le checkpoint de Rafah, à la frontière égyptienne.

Un responsable du ministère de la Santé à Gaza, affirme que toutes les personnes sont en quarantaine. Mais sur place, on craint une contagion. « Les gens ont peur que quelqu’un, par erreur ou par je ne sais quel moyen ait pu être infecté, qu’il soit sorti, poursuit Azar. Et comme les gens, ici, vivent leur vie comme si rien ne se passait, cela pourrait être très compliqué en très peu de temps. »

C’est en tout cas ce que confirme une enquête et plusieurs sources à Gaza. Jeudi soir, un haut responsable du Hamas, l’organisation islamiste au pouvoir, avait même envisagé l’option d’un couvre-feu pour la fête de l’Aïd où il est coutume de rendre visite à toute sa famille.

La bande de Gaza avait enregistré moins de 20 cas de coronavirus pendant des mois, ses frontières avec l'Égypte et Israël étant fermées pour éviter la propagation du virus.

