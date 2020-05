Israël: le procès pour corruption de Benyamin Netanyahu ajourné

Yonatan Sindel/Pool via REUTERS

Le Premier ministre israélien, mis en examen pour abus de confiance, fraude et corruption dans trois affaires distinctes, a comparu pour la première fois, ce dimanche 24 mai, devant un tribunal de Jérusalem, aux côtés de trois autres personnes.

De notre correspondant à Jérusalem, Guilhem Delteil

Lors de la première audience du procès du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu, ce dimanche 24 mai, il n’y a pas eu de discussions sur le fond des dossiers ou sur les charges qui pèsent contre les quatre prévenus. Pour la défense, l'enjeu de cette journée était d'obtenir un report du procès.

La présidente de la Cour a simplement demandé aux prévenus, au début de l’audience qui n'a duré qu'une heure, s’ils avaient connaissance de l’acte d’accusation. Tous les quatre ont acquiescé.

Le procès ajourné au 19 juillet

Dans cette petite salle d’audience d’un tribunal de Jérusalem, les avocats se sont donc succédé au bureau attribué à la défense pour s’adresser aux trois juges. Tous ont demandé que le procès soit reporté de plusieurs mois, voire même d’un an pour l’avocat de Benyamin Netanyahu.

Comme justification, ils ont évoqué le nombre important de pièces qui leur avait été transmises. Deux cent trente classeurs pour le seul « dossier 4000 », le plus important des trois. L’un d’entre eux a également estimé que le parquet avait eu plus de temps qu’eux pour se préparer.

En réponse, la procureure a rappelé que les pièces avaient été transmises il y a plus d’un an et a estimé que l’étude de ces dossiers ne nécessitait que trois ou quatre mois de travail. Après 1h30 de délibéré, la présidente du tribunal a tranché : le procès est ajourné au 19 juillet, dans un peu moins de deux mois.

