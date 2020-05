L’Iran allège ses mesures contre le coronavirus malgré des contaminations en hausse

Le gouvernement a ordonné la réouverture des sites religieux pour la fin du ramadan. Ici, un imam iranien près du Sanctuaire de Fatima Masoumeh, à Qom, le 9 février 2020. Nazanin Tabatabaee/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Texte par : RFI Suivre

Les autorités iraniennes ont décidé samedi 23 mai de poursuivre l’allègement des mesures, de normaliser les activités économiques et administratives et d'ouvrir les sites religieux et culturels, malgré les craintes d'une reprise de l'épidémie du coronavirus. Cette dernière serait sous contrôle dans un tiers du pays, selon des chiffres du gouvernement jugés peu fiables, mais la situation reste préoccupante ailleurs.