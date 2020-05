Coronavirus: l'Irak se reconfine après un nouveau pic d'infections en quelques jours

Test de température dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 à Sadr City, en banlieu de Bagdad, le 2 avril 2020. AHMAD AL-RUBAYE / AFP

Texte par : RFI Suivre

Depuis quelques jours, un pic de contaminations au Covid-19 fait craindre le pire dans ce pays où quatre décennies de conflits ont laissé un système de santé à bout de souffle. Le gouvernement irakien avait levé partiellement le couvre-feu pour le mois de Ramadan, mais depuis mercredi dernier, six quartiers de Bagdad ont été reconfinés. Parmi eux, Sadr City, l'un des quartiers les plus pauvres de la capitale, où vivent 4 millions d'habitants et où les structures de soins sont largement défaillantes.