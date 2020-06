Coronavirus: les déplacements à destination et en provenance d'Abu Dhabi interdits

Vue générale d'Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, le 3 janvier 2019. REUTERS/ Hamad I Mohammed

Texte par : RFI Suivre

Aux Émirats arabes unis, on dénombre 34 557 contaminations au Covid-19 et 264 décès liés à la maladie ont été rapportés par les autorités. Pour contrer la propagation du virus dans ce pays du Golfe, le Comité des urgences et de la gestion des crises d'Abu Dhabi a annoncé dimanche l‘interdiction d‘aller et de sortir de la capitale émirienne.