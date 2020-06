Coronavirus: la hausse des cas en Iran due à une augmentation des tests, selon les autorités

WANA (West Asia News Agency)/Nazanin Tabatabaee via REUTERS

La hausse du nombre de cas de coronavirus en Iran n’est pas due à une aggravation de l’épidémie, mais serait le résultat d’une intensification des tests de dépistage, ont affirmé les autorités iraniennes ce dimanche 7 juin.

En Iran, le nombre de nouvelles contaminations de Covid-19 est reparti à la hausse depuis la levée, il y a un mois, des restrictions et mesures imposées pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Mais selon une déclaration des autorités ce dimanche 7 juin, la hausse du nombre de cas est due à une campagne d’intensification des tests, et non à une accélération de la propagation du virus.

Les autorités ont recensé 2 364 nouvelles personnes atteintes du coronavirus entre vendredi 5 et samedi 6 juin portant à 171 789 le nombre officiel de contaminations confirmées en Iran. Et jeudi, la République islamique avait enregistré un nombre record de nouvelles contaminations quotidiennes (3 574).

Toutefois, les chiffres officiels ont été remis en cause plusieurs fois par des experts étrangers ainsi que certains responsables iraniens qui les soupçonnent d'être largement sous-estimés.

« Il est parfaitement normal que les contaminations augmentent »

« La principale explication de la hausse des chiffres est que nous avons commencé à identifier (les personnes contaminées) ne présentant pas de symptômes ou alors que de légers symptômes », a déclaré dimanche à l’agence Isna, Mohammad-Mehdi Gouya, épidémiologiste-en-chef du ministère de la Santé. M. Gouya a également reconnu que la levée progressive des restrictions avait contribué à une hausse des infections, « comme à peu près partout ailleurs dans le monde ».

Depuis plusieurs jours, l'activité a repris un cours presque normal dans la majorité des 31 provinces de la République islamique. « Il est parfaitement normal que les contaminations augmentent », avec la reprise économique, a déclaré à la télévision d'État le porte-parole du ministère de la Santé, Kianouche Jahanpour, tout en jugeant que la situation sanitaire du pays continuait de s'améliorer.

