Coronavirus: en Arabie saoudite, la ville de Jeddah se reconfine

Vue aérienne de Jeddah, le 21 avril 2020. Bandar al-DANDANI / AFP

Texte par : RFI Suivre

Dans la péninsule arabique, l‘Arabie saoudite est le pays le plus touché par la pandémie de Covid-19. Le 7 juin, le royaume a officiellement dépassé la barre des 100 000 contaminations au Covid-19. En 24 heures, plus de 3 000 nouveaux cas et 36 décès ont été enregistrés. Il s‘agit de la plus forte augmentation depuis le début de la crise sanitaire. Les autorités sont inquiètes. Les mesures de confinement, qui avaient été assouplies le mois dernier, ont été réinstaurées dans certaines villes.