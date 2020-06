UE et annexion Cisjordanie: l'Allemand Heiko Maas attendu ce mercredi à Jérusalem

Michael Kappeler/Pool via REUTERS

Le ministre des Affaires étrangères allemand Heiko Maas est attendu ce mercredi à Jérusalem où il sera reçu par le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu. Une visite qui intervient à trois semaines du début de la présidence allemande de l'Union européenne et qui pourrait coïncider avec la mise en place par Israël de son projet controversé d'annexion d'une partie de la Cisjordanie.

De notre correspondant à Berlin,

Pour sa première visite en dehors de l’Europe après des semaines de visio-conférences, Heiko Maas n’a pas choisi la destination la plus simple. D’un côté, l’Allemagne fait partie, 75 ans après la capitulation du Troisième Reich, des alliés les plus sûrs d’Israël. D’un autre côté, Berlin défend le droit international et en l’occurrence le droit à un État pour le peuple palestinien.

Cette position particulière donne à l’Allemagne la chance de jouer les médiateurs entre les voix les plus critiques d’Israël et ceux qui soutiennent plus que jamais le gouvernement Netanyahu, à savoir, les États-Unis.

Le rôle de Berlin se complique encore car l’Allemagne prendra au 1er juillet la présidence de l’Union européenne et devra durant six mois travailler à un difficile compromis au sein des 27 si Israël met en œuvre le plan Trump et annexe une partie des Territoires palestiniens. C’est aussi au 1er juillet que l’État hébreu pourrait présenter sa feuille de route en la matière.

Berlin a publié en mai une déclaration commune avec la direction palestinienne qui mettait en avant les réserves allemandes sur une telle annexion. Si Israël ne pense pas que l’Allemagne puisse adopter de sanctions à son égard, la visite de Heiko Maas ce mercredi aura pour but de faire comprendre au gouvernement Netanyahu que Berlin, hésitant entre sa fidélité à Israël et le respect du droit international, pourrait à l’arrivée choisir la seconde option.

Le chef de la diplomatie allemande se rendra dans la foulée à Amman en Jordanie. C'est de là qu'il devrait avoir une visio-conférence avec son homologue palestinien.

