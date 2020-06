Les compagnies aériennes du Golfe touchées par les licenciements

Qatar Airways va réduire les salaires des pilotes étrangers et en licencier d'autres pour compenser l'effondrement de son activité provoqué par la crise du coronavirus, REUTERS/Naseem Zeitoon

Certaines compagnies aériennes du Golfe licencient et baissent les salaires de leur personnel. Face à la crise provoquée par la pandémie, la compagnie Emirates se prépare à une nouvelle vague de licenciements parmi ses pilotes et son personnel navigant. Qatar Airways va, de son côté, également licencier certains pilotes et réduire jusqu’à 25% les salaires des autres.