Syrie: une manifestation anti-régime de Damas réprimée à Soueida

L’histoire se répète en Syrie. Depuis une dizaine jours, Soueida vit au rythme des manifestations anti-régime. Pourtant, cette ville du sud du pays est contrôlée par les forces de Bachar el-Assad. Ce lundi, le mouvement de protestation a été violemment réprimé et plusieurs personnes ont été arrêtées.

Des dizaines de personnes manifestent dans la province de Soueida contre la dépréciation de la livre syrienne qui aggrave encore la crise économique. La chute de la monnaie fait flamber les prix et rend encore plus difficiles les conditions de vie.

Mais depuis une dizaine de jours, dans cette région druze du sud de Damas contrôlée par le régime, les protestataires ne manifestent pas seulement contre la faim. Des appels se font entendre aussi pour faire tomber Bachar el-Assad.

Le régime tente d’endiguer la contestation. Lundi, le mouvement a été violemment réprimé et plusieurs personnes arrêtées. « Ce régime ne sait rien faire d’autre que réprimer. Depuis le début, ces manifestations de Soueida sont pacifiques, assure Rayan Maarouf, militant de l’opposition à Soueida, pour qui le régime de Damas n’a rien appris des erreurs du passé. Les gens sortent dans la rue, dans le calme, il n’y a pas eu d’actes de vandalisme, ils brandissent des pancartes et scandent des slogans pour réclamer un Etat de droit, un pays démocratique et aussi pour exiger la chute de ce régime et le départ des puissances étrangères présentes en Syrie. Mais ce lundi, le cortège de manifestants a été violemment réprimé à la fois par les forces de l’ordre mais aussi par des miliciens du parti Baas, le parti au pouvoir. Cette milice a organisé une contremanifestation, donc favorable au pouvoir et ses militants pro-régime ont attaqué les anti-régime à l’aide de gourdins et d’armes blanches. La police a ensuite arrêté quelques manifestants anti régime qui sont désormais portés disparus. »

Mercredi, des manifestants pro-régime ont de leur côté dénoncé les sanctions américaines et apporté leur soutien au président Bachar el-Assad.

