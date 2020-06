Les forces palestiniennes cherchent à protéger d'Israël leurs renseignements

Le président palestinien lors d'une réunion de l'Autorité palestinienne à Ramallah le 25 juillet 2019. REUTERS/Mohamad Torokman

Texte par : Guilhem Delteil Suivre

C’est un signe de plus du fossé qui se creuse entre Israël et l’Autorité palestinienne. Alors que Benyamin Netanyahu envisage d’annexer certaines parties de la Cisjordanie, territoire palestinien occupé, l’Autorité palestinienne a annoncé ne plus être liée par les accords signés avec Israël. Elle revendique notamment d’avoir mis fin à la coopération sécuritaire. Et désormais, ses forces de sécurité chercheraient à protéger ses dossiers.