Opération turque en Irak: «Une convergence objective d’Ankara, d’Erbil et de Bagdad»

Le ministre turc de la Défense Hulusi Akar (C) lors de la réunion du commandement des forces armées turques à Ankara pendant l'opération militaire «Griffe du tigre», le 17 juin 2020. Handout / TURKISH DEFENCE MINISTRY / AFP

Texte par : Anastasia Becchio Suivre

La Turquie a lancé tôt ce mercredi matin 17 juin, une opération terrestre et aérienne « Griffe du tigre » contre des rebelles kurdes du PKK dans le nord de l’Irak. Cette offensive est la troisième du genre. Les forces armées turques sont déjà actives en Syrie et en Libye et leurs navires maintiennent la pression dans l’est de la Méditerranée, provoquant l’inquiétude de la France notamment.