Qui sont les dirigeants syriens visés par les nouvelles sanctions américaines?

Le président syrien Bachar el-Assad et sa femme Asma el-Assad votent à Damas le 3 juin 2014 pour l'élection présidentielle (image d'illustration). REUTERS/SANA

Texte par : RFI Suivre

« Quiconque fera affaire avec le régime Assad, et où qu'il se trouve dans le monde, s'expose à des restrictions de voyage et à des sanctions financières. » C’est en ces termes que le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a résumé la batterie de sanctions entrées en vigueur ce mercredi pour faire pression sur le pouvoir syrien. Nombre de figures du régime de Damas sont déjà sous sanctions américaines ou européennes, mais l’administration Trump semble bien décidée à accroitre la pression sur les dirigeants syriens accusés par Washington de mener « une guerre inutile et brutale » contre leur propre peuple.