Irak: mort d'un civil irakien dans l'opération militaire turque

Soldat turc posté non loin de la frontière irako-turque (image d'illustration).

Ce vendredi 19 juin, un berger irakien a été tué dans un raid de l'aviation turque. Il s'agit de la première victime civile dans l'offensive lancée par la Turquie contre des rebelles kurdes dans le nord de l'Irak, a indiqué à l'AFP un responsable local.

Depuis le dimanche 14 juin, la Turquie, voisine de l'Irak, a lancé des raids aériens sur le nord irakien contre des positions du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK, kurde turc), qui dispose de bases et camps d'entraînement dans les montagnes du Kurdistan irakien. Malgré les protestations officielles de Bagdad, la Turquie a héliporté, mercredi 17 juin, des commandos de forces spéciales qui agissent désormais au sol dans la province de Dohouk, en plus des frappes aériennes régulières dans la zone.

« Tué à l'aube »

« Un berger a été tué à l'aube, il est la première victime civile » de l'offensive aérienne et terrestre turque, a affirmé, sous le couvert de l'anonymat, ce responsable à Bradost, une communauté de villages de la province de Dohouk, aux confins de la Syrie, de la Turquie et de l'Irak. À deux reprises cette semaine, Bagdad a convoqué l'ambassadeur turc qui a répondu que son pays poursuivrait son action contre le « terrorisme » aussi longtemps que Bagdad n'aurait pas expulsé le PKK, une organisation considérée comme « terroriste » par la Turquie, les États-Unis et l'Union européenne.

Bagdad et Erbil, très certainement informées

Toutefois, au-delà des démarches diplomatiques, pour les experts, il est improbable que la Turquie ait lancé son opération aérienne et terrestre Griffes du tigre sans avoir informé Bagdad et Erbil, capitale du Kurdistan irakien. Le PKK est également un adversaire pour le pouvoir à Bagdad et un concurrent pour les autorités kurdes irakiennes, qui tentent en vain depuis des années de faire partir ses combattants. Pour cette raison notamment, ils tolèrent le maintien d'une dizaine de postes militaires turcs au Kurdistan depuis 25 ans.

Le PKK livre une sanglante guérilla sur le sol turc depuis 1984. Le conflit entre l'Etat turc et les combattants kurdes a fait plus de 40 000 morts, dont de nombreux civils, depuis son déclenchement.

