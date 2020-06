Liban: l'université américaine de Beyrouth va licencier un quart de ses effectifs

Dans un pays en pleine dégringolade économique, l’Université américaine de Beyrouth (AUB), le plus gros employeur privé local, s’apprête à licencier près de 25% de son personnel. L’annonce a été faite il y a quelques jours par le président de l’institution, qui gère à la fois un campus universitaire de 9000 étudiants et un hôpital privé réputé dans toute la région. Ces licenciements sont un signe de plus de l’état alarmant de la situation.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Beyrouth, Laure Stephan

Le campus de l’Université américaine de Beyrouth tourne au ralenti : les cours en salles n’ont pas repris pour cause de crise sanitaire liée au coronavirus. Les licenciements annoncés concernent surtout des emplois administratifs, a l’université et à l’hôpital. Mais le désarroi est général chez des enseignants confrontés à la perte de valeur de leur salaire.

« Tout le corps professoral s’inquiète beaucoup de pouvoir maintenir ses moyens d’existence et ses travaux de recherche. Tout cela est lourdement affecté. Il y a un sentiment de grand mécontentement et de grande démotivation au sein de la faculté », se désole Ali Chalak, professeur associé et actif dans la vie de l’institution.

La direction pointe la crise économique pour expliquer ses difficultés financières et justifier les licenciements. Mais des professeurs mettent aussi en cause la stratégie, comme la construction d’un nouvel hôpital ou certains salaires élevés.

« Ce n’est pas juste la crise économique qui est en cause mais une accumulation de mauvaise gestion : celle-ci nous a menée vers une université où l’administration a beaucoup gonflé et où les plus hauts cadres reçoivent d’énormes salaires et privilèges », poursuit Ali Chalak.

Les départs à l’AUB vont gonfler les rangs des chômeurs : près de 35% aujourd’hui, un chiffre qui augmente rapidement au fur et à mesure des licenciements.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne