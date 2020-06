Le grand pélerinage à La Mecque maintenu pour un nombre limité de fidèles

La pandémie de nouveau coronavirus continue de s'accélérer dans le monde. C'est dans ce contexte de crise sanitaire que l'Arabie saoudite a décidé ce lundi 22 juin de maintenir fin juillet le grand pèlerinage musulman de La Mecque. Le nombre de fidèles sera en revanche très limité.

Seules les personnes de toutes nationalités « qui se trouvent actuellement à l'intérieur du royaume » saoudien pourront effectuer le hajj cette année ont déclaré les autorités saoudiennes ce lundi.

Jusque-là, Riyad avait maintenu l'incertitude autour de la tenue du pèlerinage de la Mecque, qui avait attiré l'an dernier plus de deux millions et demi de musulmans. Mais en temps de coronavirus ces chiffres ont forcément de quoi inquiéter. Ce rassemblement religieux parmi les plus importants du monde risquait en effet de se transformer en un énorme vecteur de contagion.



Or l'Arabie saoudite est déjà le pays du Golfe le plus touché par le Covid-19 et les chiffres de contaminations sont de nouveau en hausse. Avec un hajj « limité » cette année, les autorités saoudiennes disent vouloir « répondre aux exigences de prévention et de distanciation sociale nécessaires pour assurer la sécurité » des fidèles, tout en « réalisant les objectifs de la loi islamique ».

En revanche, ce pèlerinage adapté face au risque Covid-19, va peser lourd sur l'économie de l'Arabie saoudite, déjà touchée de plein fouet par la chute des prix du pétrole.

