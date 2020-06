Moyen-Orient: résurgence du coronavirus en Israël et dans les Territoires palestiniens

Des dépistages du Covid-19 sont effectués sur les travailleurs palestiniens près de Hébron, le 7 avril 2020. REUTERS/Mussa Qawasma

Texte par : RFI

Depuis plus de trois semaines désormais, Israël fait face à une résurgence du Covid-19. Le nombre de cas, inférieur à vingt par jour fin mai, est passé à plus de 450 ce mardi 23 juin. La contagion a également repris dans les Territoires palestiniens où près de 180 nouveaux cas ont été recensés hier. Et des deux côtés, les autorités commencent à remettre en place des mesures de confinement.