Crise au Liban: la rue accueille froidement la réunion présidée par Aoun

Au Liban, une rencontre de dialogue national convoquée par le président Michel Aoun et boycottée par d’importantes figures politiques n’a pas réussi à calmer la colère des Libanais. Les manifestations ont repris dans plusieurs régions et la livre libanaise a poursuivi son plongeon face au dollar.

De notre correspondant à Beyrouth,

Michel Aoun n’a pas réussi à créer une union sacrée pour faire face à la crise multiforme qui frappe le Liban depuis des mois. La rencontre nationale qu’il a convoquée ce jeudi pour consolider la paix civile après des incidents à connotation confessionnelle ces deux dernières semaines, a été boycottée par les principales figures sunnites et par le chef chrétien Samir Geagea.

Lors de son intervention, le président Aoun a exprimé son « inquiétude » face « au retour de certains signes indicateurs de risque de guerre civile ». Le chef du gouvernement n’était pas plus rassurant. Lors d’un Conseil des ministres réuni après la rencontre nationale, Hassan Diab a souligné que « le pays traverse une crise majeure ».

Pendant la rencontre, des manifestants se sont rassemblés sur la route du palais présidentiel et dans d’autres régions pour dénoncer la crise économique, alors que la livre libanaise poursuivait sa chute historique face au dollar, entraînant une flambée des prix.

En soirée, des groupes de jeunes en colère ont fermé plusieurs routes à Beyrouth et dans d’autres villes. La crise économique et financière qui frappe le Liban depuis l’automne s’est mue il y a quelques semaines en gronde sociale, et, plus récemment, en crise politique.

