Covid-19: en Iran, retour des restrictions par endroits et port du masque obligatoire

WANA (West Asia News Agency)/Ali Khara via REUTERS

Le président iranien Hassan Rohani a annoncé dimanche que le port du masque serait rendu obligatoire dans certains lieux publics à partir de la semaine prochaine tandis que les provinces les plus touchées par l'épidémie de Covid-19 ont été autorisées à rétablir des restrictions.

Publicité Lire la suite

Depuis début mai, le nombre de contaminations repart à la hausse en Iran, selon les chiffres officiels. Le pays le plus touché au Moyen-Orient par la pandémie n'a jamais décrété de confinement obligatoire. Événements publics, commerces non essentiels et écoles ont été annulés ou fermés en mars mais le gouvernement a commencé à lever ces restrictions en avril, appelant régulièrement la population à porter un masque en public.

De nombreuses provinces sont désormais classées « rouge », le niveau d'alerte le plus élevé sur l'échelle du risque de propagation de la maladie établie par les autorités. Ces provinces ont obtenu le feu vert du gouvernement pour imposer dès dimanche des restrictions à leur population pour une semaine renouvelable. De même que les provinces dont certains comtés sont classés « rouge ».

Une campagne pour inciter au port du masque

Par ailleurs, le ministère de la Santé a lancé samedi une campagne « Je porte un masque » pour inciter les Iraniens à respecter les protocoles sanitaires. À partir de samedi prochain et jusqu’au 22 juillet au moins, le port du masque sera rendu « obligatoire dans les espaces couverts où il y a des regroupements », a affirmé le président Rohani lors d'une réunion du Comité national de lutte contre la pandémie retransmise à la télévision. Une liste des lieux concernés devrait être communiquée d’ici là.

Selon le vice-ministre de la Santé Iraj Harirchi, « les services ne seront pas fournis » à ceux qui ne portent pas de masque dans des endroits tels que « les bureaux gouvernementaux et les centres commerciaux ».

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne