Projet d'annexion en Cisjordanie: la difficile équation américaine de Netanyahu  

Le Premier ministre israélien peut en théorie, à partir de ce 1er juillet, essayer de mettre en œuvre ses projets d’annexion d’une partie des Territoires palestiniens. Cette volonté s’appuie sur le plan présenté par l’administration américaine en janvier dernier pour tenter de mettre un terme au conflit au Proche-Orient. Mais cette administration est aujourd'hui divisée.

De notre correspondant à Jérusalem, Guilhem Delteil

Pendant trois jours, la semaine dernière, les responsables de l’administration Trump se sont réunis pour étudier les projets d’annexion d’une partie des Territoires palestiniens de Benyamin Netanyahu. Et même si le Premier ministre israélien s’appuie sur le plan élaboré par cette équipe, il n’a pas obtenu de feu vert de la part de Washington.

Au sein de l’administration américaine, une ligne de fracture semble s’être installée. D’un côté, David Friedman, l’ambassadeur américain en Israël, partisan d’une annexion rapide et unilatérale. De l’autre, Jared Kushner, conseiller et gendre de Donald Trump, qui défend une annexion dans le cadre d’un processus de paix, réclamant donc des concessions territoriales et politiques à Israël.

Ce mardi, Benyamin Netanyahu a été contraint de reconnaître la persistance de divergences avec l’administration américaine et le besoin de poursuivre les négociations : « Nous continuerons de travailler [sur la question de la souveraineté] dans les prochains jours », a-t-il déclaré.

Un possible nouveau locataire à la Maison Blanche

Mais l’autre facteur que Benyamin Netanyahu doit prendre en compte est l’élection américaine au mois de novembre. La campagne est actuellement défavorable à Donald Trump et le Premier ministre israélien ne peut écarter la perspective d’une victoire de Joe Biden. Or, le candidat démocrate et l’ensemble du parti ont pris position contre l’annexion.

Alors que sa droite le presse d’agir rapidement avant que la fenêtre de tir offerte par Donald Trump ne se referme, Benyamin Netanyahu doit peser le risque de froisser ses possibles prochains interlocuteurs à la Maison-Blanche.

