Accents du monde

Coronavirus en Chine: mesures drastiques prises par les autorités

Des officiers de police portant un masque à Pékin. La Cité interdite de Pékin a annoncé sa fermeture pour éviter tout risque de contamination entre les visiteurs, et les festivités du Nouvel An lunaire ont été annulées dans la capitale chinoise. Noel Celis / AFP

Par : Philippe Lecaplain

La nouvelle épidémie de pneumonie virale partie de Wuhan en Chine a déjà fait de nombreuses victimes en Chine, et des cas ont été détectés ailleurs dans le monde, comme aux États-Unis.Par mesure de précaution, ce sont des dizaines de millions de Chinois qui sont confinés chez eux, dans leur ville. Or, c'est le Nouvel An et, à cette occasion, des foules se déplacent dans le pays pour rejoindre leur famille.