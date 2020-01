Invité de la mi-journée

Coronavirus: «Par anticipation, un certain nombre d’activités économiques sont sérieusement touchées»

Des touristes portent des masques alors qu'ils visitent un centre commercial à Bangkok, en Thaïlande, le 30 janvier 2020. REUTERS/Soe Zeya Tun

Par : Florent Guignard

La peur du Coronavirus n'est pas que sanitaire, elle inquiète aussi fortement l'économie mondiale. Pékin a décidé de confiner la population dans le pays et a suspendu les voyages organisés en Chine et à l'étranger pour endiguer la propagation de la maladie. Une mesure qui fait craindre des pertes dans l'industrie du tourisme, et sur les marchés financiers, la panique gagne. L’analyse de Jacques Gravereau, expert des questions économiques et politiques liées à l'Asie.