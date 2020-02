Singapour, les médias et la démocratie



Lee Hsien Loong, Premier ministre de Singapour. AFP/Timothy A. Clary

Par : Vincent Souriau

Pays confetti d'Asie du Sud-Est connu pour sa place boursière et son économie florissante, on parle beaucoup moins du système politique de Singapour, cette « démocratie autoritaire » qui a fait passer l'an dernier une loi très sévère contre les fausses informations et qui contrôle de très près l'opposition.