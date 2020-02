Taiwan: le dilemme des familles travaillant en Chine

Audio 02:43 Audio 02:43

Contrôle thermique de passagers en provenance de Chine, en janvier 2020 à Taipei. AFP/Chen Chi-chuan

En temps normal, près d’un million de Taïwanais vivent et travaillent en Chine, et avec la fin des vacances du Nouvel An chinois, tous auraient dû rentrer en Chine. Mais en pleine épidémie de coronavirus, beaucoup ont aussi choisi de rester à Taïwan, rassurés par la transparence des autorités. Les entreprises ont dû s’organiser en conséquence.