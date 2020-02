Géopolitique, le débat

Le Premier ministre indien Narendra Modi à New Delhi le 18 novembre 2019.

Le BJP, parti du Premier ministre vient d’essuyer une défaite dans l’élection du gouvernement local de la capitale. Delhi n’est géographiquement pas très grand, mais politiquement important.

Publicité

La défaite de Narendra Modi au profit du ministre en chef sortant Arvind Kejriwal et son AAP, Parti de l’Homme Ordinaire a une valeur hautement symbolique. Réélu au printemps dernier, Narendra Modi fait face depuis plusieurs mois à des mouvements de protestation contre l’adoption d’une loi controversée sur la nationalité et à une situation économique en crise profonde.

Invités :

- Balveer Arora, politologue, Président du Center for Multilevel Fedralism à l’Institut des Sciences Sociales de New Delhi.

- Jean-Luc Racine, directeur de recherche émérite au CNRS et membre d’Asia Centre.