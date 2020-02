Grand reportage

Depuis décembre dernier, l’Inde est en révolte : le gouvernement, dirigé par les nationalistes hindous, connait la plus importante vague de protestation depuis son arrivée au pouvoir il y a 6 ans.

Une grande partie de la population s’oppose à plusieurs mesures qui favorisent la majorité hindoue et imposent des discriminations légales envers les musulmans. Derrière la politique de ce parti se dévoile une idéologie, promue par son organisation fondatrice, le RSS. Celle-ci possède des dizaines de milliers d’écoles qui diffusent ces principes nationalistes depuis plus de trente ans et dont l’enseignement a préparé le terrain de cette radicalisation hindouiste.