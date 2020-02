Invité de la mi-journée

Coronavirus: «La réponse de la Chine porte les marques de l’autoritarisme renouvelé sous Xi Jinping»

Des personnes portant des masques font la queue dans un magasin de Wuhan, dans la province de Hubei, en Chine, le 23 janvier 2020, sur cette image fixe tirée d'une vidéo. China News Service/via REUTERS TV/File Photo

Le bilan de l’épidémie de coronavirus continue de s'alourdir en Chine continentale. Le nombre de contaminations s'élève désormais à 72 300 et 2 000 morts ont été recensés. L'épidémie a déclenché une fronde inhabituelle contre le pouvoir, accusé d'avoir tardé à réagir et d'entraver la liberté d'expression. Selon Amnesty international, le Parti communiste profiterait de la crise sanitaire pour resserrer son contrôle sur la société et accentuer sa répression. Les explications du directeur du bureau régional Asie de l’organisation des droits de l'homme, Nicholas Bequelin.