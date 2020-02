Invité de la mi-journée

Coronavirus en Italie: «les symptômes sont variables et les tests ne sont pas suffisamment sensibles»

La Vénétie a décrété dimanche 23 février l'interruption des festivités du carnaval de Venise. REUTERS/Manuel Silvestri

Par : Florent Guignard

En Italie, on compte six morts du coronavirus. Les autorités ont annoncé des mesures draconiennes en Vénétie et en Lombardie: fermeture des écoles, des musées, annulation des rendez-vous culturels comme le carnaval de Venise ainsi que toutes les manifestations sportives de la région et fermeture, dans la seconde région, des bars et restaurants de 18H00 à 06H00 du matin.