Invité de la mi-journée

Inde-États-Unis: «il y a une relation militaire avec les États-Unis qui ne peut pas être égalée»

Donald Trump et Narendra Modi à New Delhi, le 25 février 2020. REUTERS/Al Drago

Par : Florent Guignard

Donald Trump a retrouvé ce mardi 25 février, à New Delhi, Narendra Modi, au lendemain d'un accueil spectaculaire digne d'un maharaja, avec des entretiens bilatéraux, sans grand accord commercial attendu. L'Inde et les États-Unis se livrent depuis plusieurs mois un bras de fer autour de leurs échanges de biens et services, frappant leurs produits respectifs de taxes douanières. Cette dispute est de bien moindre ampleur que la guerre commerciale avec la Chine, mais n'en génère pas moins des interférences sur la ligne New Delhi-Washington.