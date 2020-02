Comme chaque vendredi, nous retrouvons la chronique « Le Monde en Questions ». On parle cette semaine de l’accord qui doit être signé ce samedi à Doha entre les États-Unis et les talibans afghans. Et la question que l'on se pose est la suivante : cet accord de Doha peut-il vraiment marquer un progrès vers la paix en Afghanistan ?

Et bien en tout cas il comporte quelques éléments positifs – mais laisse aussi en place bien des impasses qui pourraient à terme en faire un espoir illusoire.

Au chapitre des points positifs, la volonté affichée par les négociateurs talibans et les Américains de parvenir à une réduction des violences dans le pays : en échange d’une réduction progressive des troupes américaines stationnées en Afghanistan, qui passeraient d’environ 12 000 à un peu plus de 8 000, les talibans s’engagent à des garanties sécuritaires. Ils renonceraient notamment à protéger en quelque sorte les cellules d’Al Qaida et de l’organisation État islamique. Sur la table également, l’ouverture d’un véritable dialogue entre les talibans et des représentants du gouvernement.

Il faut rappeler que depuis leur départ du pouvoir en 2001, les talibans n’ont jamais reconnu la légitimité d’un gouvernement de Kaboul, qu’ils accusent d’être aux mains des Américains. C’est pourquoi d’ailleurs ils préfèrent négocier directement avec les Américains qu’ils considèrent comme les véritables dirigeants du pays. Du coup, le gouvernement de Kaboul ne sera pas officiellement représenté ce samedi à Doha.

L’Afghanistan est un pays martyr depuis 40 ans, avec d’abord l’invasion soviétique puis le règne sanglant et sectaire des talibans puis l’intervention américaine. Un pays qui ne connait plus la paix depuis lors et dont les conflits ont couté la vie à près de 100 000 personnes. Alors bien sur la perspective d’un accord de paix ravive les espoirs d’une population fatiguée, exsangue après ces décennies de malheurs.

Mais sommes-nous cette fois devant « une opportunité historique » comme le clame le secrétaire d’État américain Mike Pompéo ? Et bien sans doute pas. Car cet accord de Doha ne règle absolument pas plusieurs problèmes.

D’abord sur les négociations elles-mêmes entre talibans et Américains. Ce n’est pas la première fois qu’elles ont lieu – et il y a eu aussi des discussions annulées au dernier moment.

Ensuite on peut s’interroger sur la stratégie américaine : quelle est-elle exactement ? Certes il y a la volonté de Donald Trump d’en finir avec ce qu’il appelle des « guerres stupides et stériles ». L’intervention en Afghanistan a déjà coûté plus de 1 000 milliards de dollars au contribuable américain, et fait plus de 2 000 morts chez les boys de Washington.

Alors, se retirer oui, mais après ? Faut-il laisser l’Afghanistan retomber dans la guerre civile et surtout redevenir le bastion d’organisations terroristes qui pourraient y préparer de nouveaux attentats contre l’Occident ? Faut-il négocier directement avec une organisation terroriste et lui redonner ainsi une légitimité, alors que le gouvernement de Kaboul reste plus que jamais contesté, par les talibans, et vient de connaitre une élection présidentielle hautement controversée ?

Enfin, comment faire confiance totalement aux talibans ? Pourquoi, s’ils obtenaient un retrait durable et massif des troupes américaines, respecteraient-ils longtemps ce qui aura été signé à Doha ? Autant de questions qui incitent à la prudence sur la portée même de cet accord.