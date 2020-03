Invité de la mi-journée

Afghanistan: «L'accord de Doha n'est pas un accord de paix»

Des soldats américains se préparent à leur départ de leur base du Helmand, en octobre 2014. REUTERS/Omar Sobhani/File Photo

Le Conseil de sécurité de l'ONU a approuvé hier, à l'unanimité, une résolution américaine entérinant l’accord conclu le 29 février entre les États-Unis et les talibans afghans. En même temps, les Etats-Unis ont appelé le gouvernement afghan et les talibans à des discussions « immédiates » au Qatar, pour finaliser un échange de prisonniers censé ouvrir la voie à des négociations de paix historiques. Mais Kaboul apparaît plus que jamais désuni. Explications de Romain Malejacq, professeur à l'Université de Radboud aux Pays-Bas.