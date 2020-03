Géopolitique, le débat

De la Mer de Chine méridionale à la Péninsule Coréenne en passant par le détroit de Taiwan, les foyers de tension ne manquent pas.

La compétition pour le leadership régional continue de s'affirmer faisant émerger des concepts tels que les Nouvelles Routes de la Soie chinoises et l'Indo-Pacifique libre et ouvert. Ce dernier est de plus en plus présent dans les relations internationales. Regard sur les défis de l'Indo-Pacifique et ses opportunités.

Invités :

- Marianne Peron Doise, chercheure Asie du Nord et chargée du programme Stratégie et sécurité maritime internationale à l’Institut de recherche Stratégique de l’École Militaire

- Valérie Niquet, maître de recherche et responsable du pôle Asie à la Fondation pour la Recherche Stratégique

- David Camroux, chercheur honoraire au CERI de Sciences Po, professeur invité à l’Université Nationale du Vietnam à Hanoi

- Pierre Grosser, professeur à Sciences Po et chercheur en Histoire des Relations internationales. « L’histoire du monde se fait en Asie. Une autre histoire du XXème siècle », Odile Jacob.